Оккупанты ударили по частному дому в Покровске, жительница получила ранения 21 сентября, 06:52 Удар россиян по Покровску 11 сентября (Фото:t.me/pokrovsktrebushkin)

В понедельник, 20 сентября, российские военные нанесли удар по Покровску. Жительница города получила ранения.

Об этом сообщил городской голова Покровска Руслан Требушкин.



По его словам, «враг ударил по Покровску». Одна из ракет попала в частный дом, повредив стену и кровлю.

«Собственница дома получила ранения», — говорится в сообщении.

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