Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву — мэр 3 апреля, 14:31 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.

Война России против Украины — главные события 3 апреля



Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные. Не публикуйте фото или видео до того, как это сделают официальные источники. Если хотите поделиться информацией — пишите мне в частные сообщения на Facebook», — написал он.



Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.