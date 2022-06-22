Оккупанты обстреляли пляж в Донецкой области: один человек погиб, еще 11 ранены, среди них шестеро детей 22 июня, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты ударили по пляжу в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/facebook.com)

Российские оккупационные войска во вторник, 21 июня, нанесли удар по пляжу на озере Золотая Рыбка в городе Часов Яр Донецкой области. Один человек погиб, еще 11 были ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, оккупанты использовали кассетные снаряды.

Всего в результате обстрела погиб один человек, 11 получили ранения. Среди пострадавших шестеро детей.

Видео дня

20 июня российские оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.