Оккупанты обстреляли пляж в Донецкой области: один человек погиб, еще 11 ранены, среди них шестеро детей

22 июня, 10:00
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Оккупанты ударили по пляжу в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/facebook.com)

Оккупанты ударили по пляжу в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/facebook.com)

Российские оккупационные войска во вторник, 21 июня, нанесли удар по пляжу на озере Золотая Рыбка в городе Часов Яр Донецкой области. Один человек погиб, еще 11 были ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, оккупанты использовали кассетные снаряды.

Всего в результате обстрела погиб один человек, 11 получили ранения. Среди пострадавших шестеро детей.

Видео дня

20 июня российские оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области.

https://www.youtube.com/embed/eoZ6dFhEn3c
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Пляжи Донецкая область Дети Война России против Украины

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