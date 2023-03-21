Оккупанты ударили ракетой Х-59 по территории монастыря УПЦ МП в Одесской области 21 марта, 22:06 Последствия ракетного удара России по Одесской области 21 марта 2023 года (Фото:скриншот видео / Андрій Єрмак / Telegram)

Российские оккупанты вечером во вторник, 21 марта, нанесли ракетный удар по Одесской области. Враг запустил ракеты с истребителей Су-35 с моря, сообщает Одесская райгосадминистрация в Facebook.

Начальник Одесской РГА Юрий Крук сказал, что силы ПВО уничтожили часть ракет, но есть попадания. Российская ракета повредила жилой дом, есть пострадавшие. ГСЧС локализовала пожар по состоянию на 20:40.

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В командовании Воздушных сил уточнили, что около 19:40 бойцы воздушного командования Юг сбили над Одесской областью две управляемые авиационные ракеты Х-59, которые россияне запустили из акватории Черного моря.

В Оперативном командовании Юг позже сообщили, что россияне выпустили три ракеты Х-59, из которых две были уничтожены. Одна ракета попала в трехэтажное здание УПЦ МП. Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о четырех ракетах, из которых две удалось сбить.

Ранее Суспільне сообщило о взрывах в Одессе во время воздушной тревоги. Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревоги.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 21 марта сообщил, что за сутки российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 24 авиаудара, совершили более 30 обстрелов из РСЗО.