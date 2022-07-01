Ракета оккупантов попала в многоэтажку в Одесской области, есть погибшие
Российская ракета (иллюстративное фото) (Фото:t.me/Bratchuk_Sergey)
Оккупанты выпустили ракету по Одесской области. Есть погибшие.
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
«Одещина. Попадание вражеской ракеты. К сожалению, есть погибшие. Подробности — позже», — написал он.
Отмечается, что по Одесской области нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации по направлению Черного моря.
Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая — в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд.
Спасателями из-под завалов изъяты тела шести погибших, уже оказана медицинская помощь семи раненым, среди которых 3 ребенка. Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к зданию магазине на площади около 20 кв.
На базе отдыха возгорание не обнаружено, только разрушение. Есть пострадавшие, их количество уточняется.
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