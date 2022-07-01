Ракета оккупантов попала в многоэтажку в Одесской области, есть погибшие 1 июля, 02:01 Российская ракета (иллюстративное фото) (Фото:t.me/Bratchuk_Sergey)

Оккупанты выпустили ракету по Одесской области. Есть погибшие.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.



«Одещина. Попадание вражеской ракеты. К сожалению, есть погибшие. Подробности — позже», — написал он.

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Отмечается, что по Одесской области нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации по направлению Черного моря.

Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая — в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд.

Спасателями из-под завалов изъяты тела шести погибших, уже оказана медицинская помощь семи раненым, среди которых 3 ребенка. Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к зданию магазине на площади около 20 кв.



На базе отдыха возгорание не обнаружено, только разрушение. Есть пострадавшие, их количество уточняется.



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