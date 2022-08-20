Массированный удар по Николаеву: оккупанты применили ракеты С-300, власти рассказали подробности 20 августа, 10:00 Оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300 (Фото:Handout via REUTERS)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил подробности о ночных взрывах в Николаеве.

У себя в Telegram он написал, что ориентировочно в 03:00 Николаев в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу.

Ким отметил, что оккупанты нанесли удар по городу ракетами типа С-300.

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По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Информация о повреждениях уточняется.

Ранее о мощных взрывах в Николаеве сообщал мэр города Александр Сенкевич.

В ночь на пятницу, 19 августа, войска РФ снова обстреляли здание Черноморского национального университета им. Петра Могилы в Николаеве.



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