Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву — мэр

3 апреля, 14:31
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Оккупанты ударили по Николаеву (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Оккупанты ударили по Николаеву (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российские оккупанты атаковали ракетами Николаев.

Война России против Украины — главные события 3 апреля

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные. Не публикуйте фото или видео до того, как это сделают официальные источники. Если хотите поделиться информацией — пишите мне в частные сообщения на Facebook», — написал он.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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