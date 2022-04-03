Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву — мэр
Оккупанты ударили по Николаеву (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
Российские оккупанты атаковали ракетами Николаев.
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Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
«Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные. Не публикуйте фото или видео до того, как это сделают официальные источники. Если хотите поделиться информацией — пишите мне в частные сообщения на Facebook», — написал он.
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