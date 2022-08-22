Оккупанты обстреляли Николаев: есть попадание на территорию предприятия, загорелось кафе 22 августа, 09:25 Оккупанты ударили по Николаеву (Фото:REUTERS/Stanislav Kozliuk)

В ночь на понедельник, 22 августа, российские оккупанты обстреляли Николаев.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В результате обстрелов произошло возгорание кафе, также известно о попадании на территорию предприятия.

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Предварительно пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется.

Кроме того, за сутки воскресенья оккупанты обстреливали Николаевский и Баштанский районы.

В Николаевском районе под удар попали окрестности села Константиновка Первомайской громады. Попадания были по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет.

В Баштанском районе был обстрелян город Баштанка. В результате загорелась кровля двухэтажного жилого дома и автомобиль. После пожара здание не подлежит восстановлению. Также повреждено около 10 домов. Один ребенок получил легкое ранение.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Николаев и населенные пункты Николаевской области.



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