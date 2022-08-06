Оккупанты ударили по многоэтажке в Константиновке, под завалами оказались люди — видео

6 августа, 12:41
Оккупанты ударили по многоэтажке в Константиновке (Фото:Офис Генерального прокурора)

Оккупанты ударили по многоэтажке в Константиновке (Фото:Офис Генерального прокурора)

В ночь на 6 августа российские войска обстреляли многоэтажку в Константиновке в Донецкой области, один из подъездов дома разрушен.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.

«Россияне нанесли удар по пятиэтажке – обрушился один подъезд. Спасателям удалось достать из него семь человек: двоих достали из-под завалов и еще пятерых спустили из заблокированных квартир", - говорится в сообщении.

Видео дня

По предварительной информации, погибших в результате обстрелов нет.

Кириленко отметил, что большинство жителей подъезда своевременно эвакуировались — иначе последствия могли быть значительно страшнее.

https://www.facebook.com/watch/?v=2034932823363660
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Донецкая область Многоэтажка Павел Кириленко Война России против Украины

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