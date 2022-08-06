Оккупанты ударили по многоэтажке в Константиновке, под завалами оказались люди — видео 6 августа, 12:41 Оккупанты ударили по многоэтажке в Константиновке (Фото:Офис Генерального прокурора)

В ночь на 6 августа российские войска обстреляли многоэтажку в Константиновке в Донецкой области, один из подъездов дома разрушен.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.

«Россияне нанесли удар по пятиэтажке – обрушился один подъезд. Спасателям удалось достать из него семь человек: двоих достали из-под завалов и еще пятерых спустили из заблокированных квартир", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, погибших в результате обстрелов нет.



Кириленко отметил, что большинство жителей подъезда своевременно эвакуировались — иначе последствия могли быть значительно страшнее.

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