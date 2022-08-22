Россияне ударили по инфраструктурному объекту в Харькове 22 августа, 06:11 Удар по Харькову 18 августа (Фото:t.me/ihor_terekhov)

Около 3:00 российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



«Снова ракетный удар и снова по Киевскому району. Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 2.49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект», — написал городской голова.

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По его словам, разрушено двухэтажное здание, был небольшой пожар, информации о пострадавших нет.

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