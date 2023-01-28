оккупанты ударили по объектам инфраструктуры в Запорожье, есть пострадавший

28 января, 03:06
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Обстрел Запорожья (Фото:t.me/kurtievofficial)

Обстрел Запорожья (Фото:t.me/kurtievofficial)

Россияне вечером 27 января ударили по объектам инфраструктуры в Запорожье. На одном из них возник пожар, пострадал мужчина.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"По предварительной информации, рашисты атаковали несколько объектов инфраструктуры. На территории одного из них возник пожар», - сказал он.

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Куртеев отметил, что известно об одном пострадавшем мужчине, которого госпитализировали.

На месте прилетов работали соответствующие службы.

https://www.youtube.com/embed/gnSbZcT6-_k
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожская область Запорожье Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины

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