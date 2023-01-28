оккупанты ударили по объектам инфраструктуры в Запорожье, есть пострадавший
Обстрел Запорожья (Фото:t.me/kurtievofficial)
Россияне вечером 27 января ударили по объектам инфраструктуры в Запорожье. На одном из них возник пожар, пострадал мужчина.
Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
"По предварительной информации, рашисты атаковали несколько объектов инфраструктуры. На территории одного из них возник пожар», - сказал он.
Куртеев отметил, что известно об одном пострадавшем мужчине, которого госпитализировали.
На месте прилетов работали соответствующие службы.