Оккупанты ударили по Харькову в день города: мэр сообщил первые подробности

23 августа, 08:00
Под удар оккупантов попал частный дом (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Под удар оккупантов попал частный дом (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Утром во вторник, 23 августа, российские оккупационные войска обстреляли Киевский район Харькова.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

«Утро дня города началось с обстрела Киевского района», — написал он.

По словам Терехова, было попадание в частный дом.

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Пострадавших в результате удара оккупантов нет.

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В ночь на 22 августа российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Киевском районе Харькова.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьков День города Игорь Терехов Война России против Украины

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