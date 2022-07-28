Оккупанты дважды за ночь ударили по Харькову ракетами С-300

28 июля, 07:07
Оккупанты дважды за ночь обстреляли Харьков (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Оккупанты дважды за ночь обстреляли Харьков (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российские оккупанты дважды в ночь на четверг, 28 июля, обстреляли Харьков ракетами С-300.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, оба обстрела произошли после полуночи. Один ближе к центру, второй — в одном из прилегающих к нему районов.

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В результате ракетного попадания возникли два небольших пожара, которые потушили спасатели.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Утром в среду, 27 июля, войска РФ нанесли удары по Индустриальному и Новобаварскому районам Харькова, шесть человек были ранены.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Харьков Ракетные удары ЗРК С-300 Игорь Терехов Война России против Украины

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