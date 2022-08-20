Оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры Харькова

20 августа, 04:18
Обстрел Харькова 18 августа (Фото:t.me/ihor_terekhov)

Обстрел Харькова 18 августа (Фото:t.me/ihor_terekhov)

Российские войска ночью нанесли ракетные удары по Харькову и пригороду. Удары пришлись по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщил харьковский городской глава Игорь Терехов.

«Прилеты» ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде Харькова. Предварительно без жертв и пострадавших", — сообщил Терехов.

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Также огонь охватил десятки машин возле здания.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Харьков Ракетные удары Война в Украине Игорь Терехов Война России против Украины

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