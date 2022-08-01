Оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова: есть пострадавшие, жителей просят оставаться в укрытиях 1 августа, 07:57 Оккупанты нанесли удар по Харькову (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Утром в понедельник, 1 августа, российские оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова. На данный момент известно о двух пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он призвал жителей города оставаться в укрытиях.

31 июля мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о целой серии взрывов в городе.

Видео дня

30 июля оккупанты обстреляли район Харьковского тракторного завода (ХТЗ).

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.