Оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова: есть пострадавшие, жителей просят оставаться в укрытиях

1 августа, 07:57
Оккупанты нанесли удар по Харькову (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Оккупанты нанесли удар по Харькову (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Утром в понедельник, 1 августа, российские оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова. На данный момент известно о двух пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он призвал жителей города оставаться в укрытиях.

31 июля мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о целой серии взрывов в городе.

Видео дня

30 июля оккупанты обстреляли район Харьковского тракторного завода (ХТЗ).

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьков Олег Синегубов Война России против Украины

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