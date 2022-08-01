Оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова: есть пострадавшие, жителей просят оставаться в укрытиях
Оккупанты нанесли удар по Харькову (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
Утром в понедельник, 1 августа, российские оккупанты нанесли удары по Салтовскому району Харькова. На данный момент известно о двух пострадавших.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он призвал жителей города оставаться в укрытиях.
31 июля мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о целой серии взрывов в городе.
30 июля оккупанты обстреляли район Харьковского тракторного завода (ХТЗ).
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