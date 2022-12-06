Оккупанты ударили по Харьковской области, есть погибший

6 декабря, 09:33
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Войска РФ обстреляли Харьковскую область (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Войска РФ обстреляли Харьковскую область (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Войска РФ продолжают обстреливать Харьковскую область. В результате вражеской атаки погиб мужчина в Купянском районе.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Под артиллерийскими обстрелами оккупантов снова Чугуевский, Харьковский и Купянский районы. К сожалению, в результате обстрелов россиян в селе Обуховка в Купянском районе погиб 68-летний мужчина», — написал он.

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Глава ОВА отметил, что в результате атаки есть повреждения частных домовладений, хозяйственных сооружений и складских помещений.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Харьковская область Олег Синегубов Купянск Война России против Украины

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