Оккупанты ударили по Харьковской области, есть погибший 6 декабря, 09:33 Войска РФ обстреляли Харьковскую область (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Войска РФ продолжают обстреливать Харьковскую область. В результате вражеской атаки погиб мужчина в Купянском районе.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Под артиллерийскими обстрелами оккупантов снова Чугуевский, Харьковский и Купянский районы. К сожалению, в результате обстрелов россиян в селе Обуховка в Купянском районе погиб 68-летний мужчина», — написал он.



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Глава ОВА отметил, что в результате атаки есть повреждения частных домовладений, хозяйственных сооружений и складских помещений.