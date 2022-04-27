Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область: на предприятии возник сильный пожар, есть пострадавший

27 апреля, 08:14
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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Фото:Кадр видео Валентин Резниченко)

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Фото:Кадр видео Валентин Резниченко)

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Российские оккупанты ночью обстреляли из артиллерии город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка в Днепропетровской области.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, под огонь попало предприятие энергетической инфраструктуры.

Видео дня

Произошла утечка смазки и сильный пожар. Один сотрудник предприятия получил ранения.

https://www.youtube.com/embed/LLUZCEHrWiY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Днепропетровская область Война России против Украины

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