Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область: на предприятии возник сильный пожар, есть пострадавший 27 апреля, 08:14 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Фото:Кадр видео Валентин Резниченко)

Российские оккупанты ночью обстреляли из артиллерии город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка в Днепропетровской области.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, под огонь попало предприятие энергетической инфраструктуры.

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Произошла утечка смазки и сильный пожар. Один сотрудник предприятия получил ранения.

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