Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область: на предприятии возник сильный пожар, есть пострадавший
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Фото:Кадр видео Валентин Резниченко)
Российские оккупанты ночью обстреляли из артиллерии город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка в Днепропетровской области.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, под огонь попало предприятие энергетической инфраструктуры.
Произошла утечка смазки и сильный пожар. Один сотрудник предприятия получил ранения.
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