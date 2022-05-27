Оккупанты ударили по Днепропетровской области: есть серьезные разрушения
Стали известны первые подробности ударов российских оккупантов по Днепропетровской области (иллюстративное фото) (Фото:ГСЧС)
Ночью и утром российские оккупанты нанесли несколько ударов по Днепропетровской области.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Неспокойная ночь и неспокойное утро. Есть несколько „прилетов“. Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей», — написал он у себя в Facebook.
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