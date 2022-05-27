Оккупанты ударили по Днепропетровской области: есть серьезные разрушения 27 мая, 07:52 Цей матеріал також доступний українською Стали известны первые подробности ударов российских оккупантов по Днепропетровской области (иллюстративное фото) (Фото:ГСЧС)

Ночью и утром российские оккупанты нанесли несколько ударов по Днепропетровской области.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Неспокойная ночь и неспокойное утро. Есть несколько „прилетов“. Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей», — написал он у себя в Facebook.

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