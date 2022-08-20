Оккупанты ночью накрыли огнем Днепропетровскую область 20 августа, 09:00 Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

В ночь на субботу, 20 августа, российские оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский района Днепропетровской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Никопольский район террористические войска РФ накрывали огнем трижды.

В Никополь прилетели 10 снарядов из российской ствольной артиллерии. В городе повреждено девять частных домов, солнечные панели, линии электропередач. Без электричества остались до 300 человек. Жертв и пострадавших нет.

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Кроме того, из ствольной артиллерии и Градов была обстреляна Марганецкая громада. Здесь обошлось без жертв и разрушений.

Также оккупанты обстреляли из Ураганов Криворожский район. В Апостоловской громаде в результате обстрелов есть разрушение нескольких домов и газопровода. Среди людей жертв нет.

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