Российские оккупанты запустили крылатую ракету по Запорожью: горит частный дом
Оккупанты запустили крылатую ракету по Запорожью (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)
Около 10 утра 12 мая российские оккупанты запустили крылатую ракету по Запорожью.
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Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.
По предварительным данным, горит частное здание.
Информация о пострадавших уточняется.
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