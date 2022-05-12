Российские оккупанты запустили крылатую ракету по Запорожью: горит частный дом

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

Около 10 утра 12 мая российские оккупанты запустили крылатую ракету по Запорожью.

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