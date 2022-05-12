Российские оккупанты запустили крылатую ракету по Запорожью: горит частный дом

12 мая, 11:03
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Оккупанты запустили крылатую ракету по Запорожью (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Оккупанты запустили крылатую ракету по Запорожью (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Около 10 утра 12 мая российские оккупанты запустили крылатую ракету по Запорожью.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

По предварительным данным, горит частное здание.

Информация о пострадавших уточняется.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/bE8Jj_Re01A
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Крылатая ракета Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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