Оккупанты ударили из артиллерией по жилому дому в Николаевской области, ранены пять жителей — видео 15 июня, 14:48 Цей матеріал також доступний українською От удара оккупантов разрушены несколько квартир (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Edgar Su)

В Николаевской области российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по жилому дому. Пятеро жителей получили ранения.

Об этом у себя в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Также он опубликовал видео с последствиями удара оккупантов.

На видео видно, что снаряд пробил три этажа дома и разрушил несколько квартир.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 15 июня, российские войска нанесли три ракетных удара по Прибужановской громаде Николаевской области.

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