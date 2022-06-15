Оккупанты ударили из артиллерией по жилому дому в Николаевской области, ранены пять жителей — видео

15 июня, 14:48
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От удара оккупантов разрушены несколько квартир (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Edgar Su)

От удара оккупантов разрушены несколько квартир (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Edgar Su)

В Николаевской области российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по жилому дому. Пятеро жителей получили ранения.

Об этом у себя в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Также он опубликовал видео с последствиями удара оккупантов.

На видео видно, что снаряд пробил три этажа дома и разрушил несколько квартир.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 15 июня, российские войска нанесли три ракетных удара по Прибужановской громаде Николаевской области.

https://www.youtube.com/embed/svcoHwSZ4Wg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Артиллерия Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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