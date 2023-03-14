Оккупанты ударили из артиллерии по Сумской области: в ОК Север рассказали о последствиях
Сумская область попала под удар из САУ (Фото:Оперативное командование Север)
Во вторник, 14 марта, российское оккупанты обстреляли окрестности села Стариково Шосткинского района Сумской области.
Об этом сообщает оперативное командование Север в Facebook.
С 11:00 до 11:28 сообщили о семи приходах, предположительно, из САУ в районе села.
Потерь среди личного состава и техники нет.
О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Ранее сообщалось, что в Волчанске под обстрел попала пожарная часть. Один из снарядов попал в гражданское авто. В нем находилась 55-летняя женщина, она погибла на месте.