Оккупанты ударили из артиллерии по Сумской области: в ОК Север рассказали о последствиях 14 марта, 12:47 Сумская область попала под удар из САУ (Фото:Оперативное командование Север)

Во вторник, 14 марта, российское оккупанты обстреляли окрестности села Стариково Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщает оперативное командование Север в Facebook.

С 11:00 до 11:28 сообщили о семи приходах, предположительно, из САУ в районе села.

Потерь среди личного состава и техники нет.

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О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Ранее сообщалось, что в Волчанске под обстрел попала пожарная часть. Один из снарядов попал в гражданское авто. В нем находилась 55-летняя женщина, она погибла на месте.