Оккупанты ударили из артиллерии по Сумской области: в ОК Север рассказали о последствиях

14 марта, 12:47
Поделиться:
Сумская область попала под удар из САУ (Фото:Оперативное командование Север)

Сумская область попала под удар из САУ (Фото:Оперативное командование Север)

Во вторник, 14 марта, российское оккупанты обстреляли окрестности села Стариково Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщает оперативное командование Север в Facebook.

С 11:00 до 11:28 сообщили о семи приходах, предположительно, из САУ в районе села.

Читайте также:
В Луганской области оккупанты ежесуточно теряют до роты бойцов, но количество наступлений не уменьшают — Гайдай

Потерь среди личного состава и техники нет.

Видео дня

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Ранее сообщалось, что в Волчанске под обстрел попала пожарная часть. Один из снарядов попал в гражданское авто. В нем находилась 55-летняя женщина, она погибла на месте.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Артиллерия Сумская область САУ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X