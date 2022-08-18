Оккупанты обстреляли Сумскую область: разрушены школа и жилые дома

18 августа, 13:03
Оккупанты ударили из артиллерии по Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Оккупанты ударили из артиллерии по Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Днем в четверг, 18 августа, российские оккупанты обстреляли Белопольскую громаду Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его словам, зафиксировали 15 прилетов из ствольной артиллерии по селу Павловка.

В результате удара были повреждены жилые дома местных жителей и школа.

Видео дня

Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

17 августа оккупанты весь день обстреливали Сумскую область. Повреждения и разрушения получили жилые дома и гражданская инфраструктура.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Артиллерия Сумская область Артиллерийский удар Война России против Украины

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