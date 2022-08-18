Оккупанты обстреляли Сумскую область: разрушены школа и жилые дома
Оккупанты ударили из артиллерии по Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)
Днем в четверг, 18 августа, российские оккупанты обстреляли Белопольскую громаду Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
По его словам, зафиксировали 15 прилетов из ствольной артиллерии по селу Павловка.
В результате удара были повреждены жилые дома местных жителей и школа.
Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.
17 августа оккупанты весь день обстреливали Сумскую область. Повреждения и разрушения получили жилые дома и гражданская инфраструктура.
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