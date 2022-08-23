Оккупанты ударили из артиллерии по Шевченковскому району Харькова

23 августа, 13:20
Оккупанты ведут огонь из артиллерии по Харькову (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Оккупанты ведут огонь из артиллерии по Харькову (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Днем во вторник, 23 августа, российские оккупанты обстреляли Харьков. Под удар попал Шевченковский район.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Артиллерийский обстрел Шевченковского района. Будьте осторожны», — написал Терехов.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

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Утром оккупанты обстреляли Киевский район Харькова.

Кроме того, после ночного обстрела начался масштабный пожар на территории предприятия в Новобаваровском районе города.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьков Артиллерия Артиллерийский удар Игорь Терехов Война России против Украины

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