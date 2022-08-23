Оккупанты ударили из артиллерии по Шевченковскому району Харькова
Оккупанты ведут огонь из артиллерии по Харькову (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
Днем во вторник, 23 августа, российские оккупанты обстреляли Харьков. Под удар попал Шевченковский район.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Артиллерийский обстрел Шевченковского района. Будьте осторожны», — написал Терехов.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Утром оккупанты обстреляли Киевский район Харькова.
Кроме того, после ночного обстрела начался масштабный пожар на территории предприятия в Новобаваровском районе города.
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