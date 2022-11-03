Оккупанты убрали триколор в Херсоне, чтобы ввести ВСУ в заблуждение — Херсонская ОВА

3 ноября, 19:12
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Власти призвали местных жителей, которые остаются во временно оккупированном городе, позаботиться о своей безопасности (Фото:Євген Рищук/Telegram)

Власти призвали местных жителей, которые остаются во временно оккупированном городе, позаботиться о своей безопасности (Фото:Євген Рищук/Telegram)

Российские оккупанты в Херсоне убрали флаг со здания обладминистрации, чтобы ввести украинские силы в заблуждение. Таким образом они хотят создать иллюзии, что покидают город.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

«Из здания Херсонской облгосадминистрации сегодня скрылся российский триколор. Оккупанты создают иллюзию, что якобы они покидают Херсон — из города убрали вражеские блокпосты и военных РФ стало меньше. Так они хотят ввести нас в заблуждение», — говорится в сообщении.

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Власти призвали местных жителей, которые остаются во временно оккупированном городе, позаботиться о своей безопасности: подготовить тревожный чемоданчик, запасы продовольствия и укрытия.

«Херсон, как и каждый украинский населенный пункт, непременно будет освобожден от российских оккупантов и над ним будет развеваться сине-желтый флаг. Поэтому верим в ВСУ, всячески поддерживаем наше войско! Мы обязательно победим, но впереди еще много ожесточенных боев», — добавили в администрации.

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3 ноября стало известно, что в оккупированном Херсоне со здания областной государственной администрации исчез российский флаг. Появились фото и видео, подтверждающие это.

На фоне этого мэр Олешек Евгений Рищук сообщил, что войска РФ покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке Херсонской области.

В ОК Юг сообщали, что исчезновение российского флага со здания облгосадминистрации в Херсоне может быть провокацией войск РФ. По данным ВСУ, оккупанты готовятся к украинскому наступлению, поэтому планируют различные провокации в Херсоне и области.

https://www.youtube.com/embed/068RRF7NbOc
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Войска РФ

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