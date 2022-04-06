The NYT опубликовало видео, подтверждающее убийство мужчины на велосипеде оккупантами в Буче

6 апреля, 04:54
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Как только велосипедист выезжает за поворот, русская бронемашина производит несколько выстрелов (Фото:t.me/nytimes)

Как только велосипедист выезжает за поворот, русская бронемашина производит несколько выстрелов (Фото:t.me/nytimes)

Издание The New York Times опубликовало новое видео, демонстрирующее, как российская военная машина несколько раз выстрелила в велосипедиста во время оккупации Бучи. На кадрах с воздуха видно более 20 российских военных машин, расположенных на перекрестке на улице Яблонской.

На видео видно, как велосипедист двигается по дороге в Буче, а потом возвращает за угол — на улицу, оккупированную российскими военными.

Как только велосипедист выезжает за поворот, русская бронемашина делает несколько калиберных выстрелов вдоль проезжей части. Другая бронемашина производит два выстрела в сторону велосипедиста.

Видео дня

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

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По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили не менее 340 человек.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Буча Война России против Украины

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