Российский террор. За сутки оккупанты убили шестерых жителей Херсонской области, среди погибших 12-летний мальчик 6 января, 11:00 Жертвами российских ударов по Херсонской области стали шесть человек (Фото:ГСЧС)

За сутки четверга, 5 января, российские оккупационные войска 58 раз обстреляли из артиллерии, РСЗО, минометов и танков территорию Херсонской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, Херсон оккупанты атаковали 14 раз. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы города. Российские снаряды попали в пожарную часть, частные и многоквартирные дома.

Видео дня

Из-за российских обстрелов в области за сутки погибли шесть человек, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.

Среди погибших — 12-летний мальчик, которого оккупанты убили вместе с семьей при обстреле Берислава.

