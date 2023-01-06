Российский террор. За сутки оккупанты убили шестерых жителей Херсонской области, среди погибших 12-летний мальчик

6 января, 11:00
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Жертвами российских ударов по Херсонской области стали шесть человек (Фото:ГСЧС)

Жертвами российских ударов по Херсонской области стали шесть человек (Фото:ГСЧС)

За сутки четверга, 5 января, российские оккупационные войска 58 раз обстреляли из артиллерии, РСЗО, минометов и танков территорию Херсонской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его словам, Херсон оккупанты атаковали 14 раз. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы города. Российские снаряды попали в пожарную часть, частные и многоквартирные дома.

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Из-за российских обстрелов в области за сутки погибли шесть человек, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.

Среди погибших — 12-летний мальчик, которого оккупанты убили вместе с семьей при обстреле Берислава.

https://www.youtube.com/watch?v=VFNoeT6hL0U
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины

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