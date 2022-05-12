Попросили сигареты и расстреляли. CNN показало видео убийства оккупантами двух мирных жителей на окраине Киева
Российские оккупанты застрелили двух мирных граждан (Фото:CNN)
Российские оккупанты застрелили двух безоружных мирных жителей на окраине Киева. Видео опубликовал телеканал CNN.
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Сейчас этот инцидент расследуется украинской прокуратурой как военное преступление.
Ролик был снят 16 марта, когда российские оккупационные войска пытались захватить Киев и стояли на подступах к украинской столице.
На видео видно, как пятеро российских солдат проникнуть в автосалон. На входе их поднятыми руками встречают владелец и охранник.
После непродолжительного разговора оба мужчины уходят обратно вглубь территории. Затем два солдата армии РФ подходят к мужчинам сзади и открывают огонь. Оба мужчины падают на землю.
Один из мужчин погиб на месте, а другой смог подняться, дойти до помещения и вызвать помощь. Вскоре он также погиб.
Тем временем внутри автосалона российские оккупанты занимались мародерством.
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