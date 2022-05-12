Попросили сигареты и расстреляли. CNN показало видео убийства оккупантами двух мирных жителей на окраине Киева 12 мая, 08:19 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты застрелили двух мирных граждан (Фото:CNN)

Российские оккупанты застрелили двух безоружных мирных жителей на окраине Киева. Видео опубликовал телеканал CNN.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Сейчас этот инцидент расследуется украинской прокуратурой как военное преступление.

Ролик был снят 16 марта, когда российские оккупационные войска пытались захватить Киев и стояли на подступах к украинской столице.

Видео дня

Фото: CNN

На видео видно, как пятеро российских солдат проникнуть в автосалон. На входе их поднятыми руками встречают владелец и охранник.

После непродолжительного разговора оба мужчины уходят обратно вглубь территории. Затем два солдата армии РФ подходят к мужчинам сзади и открывают огонь. Оба мужчины падают на землю.

Один из мужчин погиб на месте, а другой смог подняться, дойти до помещения и вызвать помощь. Вскоре он также погиб.

Фото: CNN

Тем временем внутри автосалона российские оккупанты занимались мародерством.

Фото: CNN

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