Оккупанты убили по меньшей мере трое гражданских в Донецкой области

10 июня, 04:22
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Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 489 гражданских (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 489 гражданских (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

В Донецкой области, за сутки, 9 июня, от обстрелов оккупантов погибли, по меньшей мере, трое гражданских.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Так, два человека погибли в Авдеевке, и еще один — в населенном пункте Новоукраинка.

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Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 489 гражданских, еще 1 256 получили ранения. Эта статистика не учитывает Мариуполь и Волноваху, где точное количество жертв установить невозможно.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Война на Донбассе Война России против Украины

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