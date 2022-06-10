Оккупанты убили по меньшей мере трое гражданских в Донецкой области
Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 489 гражданских (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)
В Донецкой области, за сутки, 9 июня, от обстрелов оккупантов погибли, по меньшей мере, трое гражданских.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Так, два человека погибли в Авдеевке, и еще один — в населенном пункте Новоукраинка.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 489 гражданских, еще 1 256 получили ранения. Эта статистика не учитывает Мариуполь и Волноваху, где точное количество жертв установить невозможно.
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