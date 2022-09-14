Бросили более сотни единиц техники. Оккупанты убегали из Изюма на велосипедах — замглавы МВД 14 сентября, 12:35 Во время контрнаступления ВСУ оккупанты бросили более сотни единиц техники (Фото:Handout via REUTERS)

Во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области оккупанты бросили более сотни единиц техники в Изюме.



Об этом у себя в Facebook написал заместитель главы МВД Евгений Енин.

Он сообщил, что один из полицейских на вопрос, почему оккупанты бросили столько техники ответил, что те распродали весь запас горючего.

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Енин добавил, что из-за этого захватчикам пришлось убегать из Изюма в том числе и на велосипедах.

Сейчас полицейские вместе со спасателями ГСЧС работают над восстановлением правопорядка, фиксацией следов военных преступлений, разминированием территории, доставкой гуманитарной помощи и возвращением Изюма к нормальной жизнедеятельности.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточняла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.

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