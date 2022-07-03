Оккупанты трижды за сутки обстреляли Сумскую область из минометов 3 июля, 00:58 Последствия вражеских обстрелов в Сумской области (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Россияне в течение дня, 2 июля, трижды обстреляли Шосткинский район Сумской области. Оккупанты применили минометы.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



После 08:00 россияне открыли огонь из минометов по Шалыгинской громаде, 12 прилетов.

После 14:00 по Эсманской громаде, 5 прилетов из миномета.

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Практически в 21:00 минометный обстрел повторился по Шалигинской громаде, 14 прилетов.

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