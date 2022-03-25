«Мазохисты». Пограничники рассказали о трех подряд провальных атаках оккупантов в Мариуполе 25 марта, 14:12 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты трижды провалили атаки на Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Госпогранслужба сообщила о трех подряд неудачных попытках российских оккупантов атаковать украинские позиции в Мариуполе.



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«В Мариуполь лезут решисты-мазохисты, получают „по зубам“, отходят и снова лезут. Думаете, только в Чернобаевке с рашистами происходит смертельное дежавю? Нет, в Мариуполе тоже», — говорится в сообщении ГПСУ.

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По информации пограничников, в первый раз оккупанты двинулись в город вечером после интенсивной артподготовки и ракетно-бомбовых ударов. Пограничники встретили их интенсивным огнем. Потеряв танк, БТР и немало личного состава, противник отступил на невыгодные позиции.

Вторая атака произошла утром. Через несколько минут оккупанты потеряли танк, мобильную зенитку и немало пехоты. Их отступление прикрывает единственный уцелевший бронетранспортер.

В третий раз оккупанты дождались подмоги. На этот раз пехота пошла при поддержке БТРа, БМП и танка.

«Пограничники решили не жмурить всех орков самостоятельно, а поделиться с собратьями и скорректировали огонь их средств поражения, после работы которых на месте нападавших осталось немало металлолома и зловонного фарша. По меньшей мере один рашист выжил — дополз до позиций пограничников, чтобы сдаться. Пленный кавказец признался, что недавно носил арестантскую робу, но преступнику предложили карьерный рост в армии», — говорится в сообщении.

Также пограничники сообщили, что за несколько дней до этого в Мариуполе 10 российских оккупантов пытались сдаться в плен, однако свои же накрыли их огнем из танка.