Пытаются обменять на алкоголь. Российские военные активно торгуют запчастями, которые были украдены с боевой техники — ГУР 21 июня, 11:21 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главное управление разведки Украины сообщило, что российские военные активно торгуют запчастями, которые были украдены с боевой техники.

В сообщении ведомства в Facebook говорится, что подбитые ВСУ российские танки, БТРы и БМП оккупанты эвакуируют для ремонта на территорию страны-агрессора.

«Однако во время путешествия боевая техника врага окончательно превращается в металлолом, который уже не подлежит ремонту и восстановлению», — сообщили в разведке.

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В ГУР добавили, что российские военные снимают с техники запчасти, аккумуляторные батареи и блоки управления вооружением и пытаются продать их или обменять на алкоголь.

По информации ведомства, учитывая масштабы хищений и критический уровень оснащенности подразделений боеспособной техникой, командующий войсками южного военного округа РФ приказал провести срочные расследования случаев хищения техники и удвоить охрану эшелонов, которые доставляют уничтоженную технику в ремонтные подразделения.

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