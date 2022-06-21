Пытаются обменять на алкоголь. Российские военные активно торгуют запчастями, которые были украдены с боевой техники — ГУР

21 июня, 11:21
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главное управление разведки Украины сообщило, что российские военные активно торгуют запчастями, которые были украдены с боевой техники.

В сообщении ведомства в Facebook говорится, что подбитые ВСУ российские танки, БТРы и БМП оккупанты эвакуируют для ремонта на территорию страны-агрессора.

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«Однако во время путешествия боевая техника врага окончательно превращается в металлолом, который уже не подлежит ремонту и восстановлению», — сообщили в разведке.

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https://www.facebook.com/photo/?fbid=338133221831438&set=a.230157752628986

В ГУР добавили, что российские военные снимают с техники запчасти, аккумуляторные батареи и блоки управления вооружением и пытаются продать их или обменять на алкоголь.

По информации ведомства, учитывая масштабы хищений и критический уровень оснащенности подразделений боеспособной техникой, командующий войсками южного военного округа РФ приказал провести срочные расследования случаев хищения техники и удвоить охрану эшелонов, которые доставляют уничтоженную технику в ремонтные подразделения.

https://www.youtube.com/watch?v=Q-9mPljRR54&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Разведка Война России против Украины

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