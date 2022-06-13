В Мариуполе оккупанты вместе с коллаборантами продают краденную гуманитарку из РФ
Оккупанты вместе с коллаборантами начали торговлю разворованной гуманитаркой в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В захваченном Мариуполе российские оккупанты вместе с коллаборантами начали торговлю разворованной гуманитаркой из РФ.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Сын псевдомэра Иващенко Владимир Константинович, взявший на себя функцию „решалы“ у власти, нашел общий язык с рабочими МЧС России. Не без помощи урзуфских коллаборантов Ивана Топузова и его сообщницы — сожительницы Татьяны Бутяевой. Теперь они вместе просто воруют заходящую от россиян гуманитарку и затем реализуют через сеть предпринимателей», — отметил он.
По словам Андрющенко, реализация идет через «своих» торговцев, которых предупреждают, что в случае несогласия «поедут на подвал». Также к этому привлечены депутат Мариупольского района Сергей Косенко — правая рука сына Иващенко, и бывший глава Урзуфа Анатолий Аврамов с сыном.
Также сотрудники МЧС России продолжают мародерство и кражи уже даже по целым домам.
«Вообще эти оккупационные власти не устают доказывать, что не способны делать ничего, кроме разрушения и мародерства», — подчеркнул Андрющенко.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.