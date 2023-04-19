Россияне теряют доверие коллаборантов на оккупированных территориях — ЦНС

19 апреля, 01:09
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Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

На оккупированных территориях Украины россияне начинают терять поддержку cреди коллаборантов. Местные жители, которые изначально поддерживали оккупацию, начали относиться к противнику все более негативно.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На это влияют различные факторы, включая увеличение количества оккупационных войск в городах, нахождение личного состава врага в гражданских и муниципальных зданиях, чрезмерно высокие цены (в два-три раза выше, чем на территориях, контролируемых правительством Украины), отсутствие работы и дефицит лекарств (в первую очередь они предоставляются оккупантам).

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В то же время ЦНС добавляет, что Кремль реагирует на это традиционно — увеличением силового блока и принуждения.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Коллаборант Война России против Украины Коллаборационизм

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