Преступления войск РФ. Оккупанты терроризируют мирных украинцев в Запорожской области — Денисова 27 апреля, 20:28 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты терроризируют мирных жителей на временно оккупированных районах Запорожской области, сообщает уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

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«Оккупанты терроризируют мирных жителей временно оккупированных районов Запорожской области. Во временно захваченном россиянами селе Конские Роздоры Пологовского района Запорожской области оккупанты занимаются мародерством, а также ведут перепись населения», — написала она в Telegram.

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По сообщениям местных жителей, российские военные поселились в школе, больнице и сельском совете, сообщила Денисова. На территории села захватчики роют траншеи, чтобы спрятать в них свою военную технику, отметила она.

Также, по ее словам, на временно оккупированных территориях Запорожской области армия РФ пытается вести российское телерадиовещание и готовятся «с размахом и парадом» праздновать 1 и 9 мая, а также пытаются начать учебный процесс в школах и детсадах.

«Также во временно оккупированной части Запорожской области российские солдаты составляют „списки местных деятелей для похищения“ и разыскивают журналистов, чтобы принудить их к сотрудничеству или молчанию», — отметила Денисова.

Она уточнила, что в Мелитопольском районе русские солдаты роют окопы в селах, находящихся вблизи заповедника, в Мелитополе оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры, а в Бердянске захвачены два медицинских учреждения.

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