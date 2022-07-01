«Террор продолжается». В Харьковской области из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, пятеро ранены

1 июля, 13:01
В Харькове и области за сутки — четверо погибших и пятеро раненых из-за обстрелов (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В Харькове и области за сутки — четверо погибших и пятеро раненых из-за обстрелов (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В Харькове и области за минувшие сутки в результате обстрелов российских оккупантов погибли четыре человека, еще пять были ранены.

«Террор населения Харькова и Харьковской области со стороны российских оккупантов продолжается», — написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

В течение суток террористические войска РФ обстреляли Слободской район Харькова. Ночью оккупанты нанесли ракетный удар со стороны Белгорода по Индустриальному району. Повреждены промышленные здания, спасатели ликвидировали пожар.

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На территории области в течение суток оккупанты вели огонь по населенным пунктам Изюмского, Харьковского, Богдуховского и Чугуевского районов. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, производственные мощности. Бойцы ГСЧС ликвидировали несколько пожаров.

В течение суток в Изюмском районе в результате обстрелов три человека погибли, еще двое получили взрывные травмы. В Чугуевском районе погиб один человек, один получил ранения.

Один человек госпитализирован в Харькове и один в Харьковском районе.

На территории Харьковской области продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении враг обороняет занятые территории. В районе Изюма оккупанты перегруппировываются и пытаются улучшить свое тактическое положение, чтобы продолжить наступление в направлении Славянска.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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