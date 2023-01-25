Из-за больших потерь. Оккупанты подтянули на юг Украины новых мобилизованных — оперативное командование

25 января, 10:18
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Российские оккупанты несут значительные потери на юге Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты несут значительные потери на юге Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупационные войска снова подтянули мобилизованных на юг Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Мы наблюдаем, что снова прибывают мобилизационные ресурсы небольшим партиями», — отметила она.

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Потребность в мобилизованных связана с высокими потерями, добавила Гуменюк.

Утром 23 января Генштаб сообщал, что с 18 по 21 января в населенные пункты Виноградово и Бриловка Херсонской области прибыло пополнение живой силы российских оккупационных войск.

По данным Генштаба, у личного состава оккупантов проблемы с экипировкой, в частности, они были вооружены только стрелковым оружием, бронежилеты были у единиц, а тяжелую технику не завозили.

https://www.youtube.com/watch?v=vIMDWG6BmmA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Мобилизация Юг Украины Война России против Украины российские потери

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