В Троицкое свезли более 200 раненых и погибших российских оккупантов — Генштаб 27 марта, 07:25 Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В оккупированном Троицком Луганской области в местный морг 26 марта доставили около 100 тел погибших российских оккупантов. Также на лечение прибыли около 140 тяжелораненых захватчиков.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 27 марта.

«Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Так, в населенном пункте Троицкое Луганской области, в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян. Кроме того, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов», — говорится в сообщении.

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По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 170 тысяч своих военных.

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