Оккупанты увеличили количество войск на Запорожской АЭС — Генштаб 14 октября, 07:10 Оккупанты используют ЗАЭС в качестве базы, поскольку она не обстреливается (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Энергодаре 10−11 было отмечено увеличение личного состава российских оккупационных войск на территории Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 14 октября.

По имеющейся информации, оккупанты используют станцию в качестве базы для размещения личного состава, поскольку объект не обстреливается.

Видео дня

Также Генштаб сообщил, что оккупационные войска РФ усиливают режимные меры. На блокпостах вокруг Мелитополя для проведения тщательных обысков вместе с обычными военнослужащими находятся представители ФСБ.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



Инфографика: НВ