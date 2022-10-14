Оккупанты увеличили количество войск на Запорожской АЭС — Генштаб
Оккупанты используют ЗАЭС в качестве базы, поскольку она не обстреливается (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В захваченном Энергодаре 10−11 было отмечено увеличение личного состава российских оккупационных войск на территории Запорожской АЭС.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 14 октября.
По имеющейся информации, оккупанты используют станцию в качестве базы для размещения личного состава, поскольку объект не обстреливается.
Также Генштаб сообщил, что оккупационные войска РФ усиливают режимные меры. На блокпостах вокруг Мелитополя для проведения тщательных обысков вместе с обычными военнослужащими находятся представители ФСБ.
Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.