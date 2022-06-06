В Беларуси у границы с Украиной оккупанты разместили Искандеры, ЗРК С-400 и истребители — Генштаб

6 июня, 08:00
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Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia)

Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia)

На территории республики Беларусь вдоль государственной границы Украины сохраняется присутствие отдельных подразделений вооруженных сил РФ.

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Об этом сообщает Генштаб.

Оккупационные подразделения разместили на территории Беларуси у границы с Украиной оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, зенитно-пушечные комплексы Панцирь-С1, зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

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На Сиверском направлении оккупанты продолжают обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

В целях демонстрации присутствия в приграничных районах отдельные подразделения оккупантов обстреливают гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Черниговской и Сумской областей Украины.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Беларусь Истребители Искандер С-400 Война России против Украины

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