Практически без бронежилетов и со стрелковым оружием. Оккупанты стянули новую живую силу в Херсонскую область — Генштаб 23 января, 07:15 Оккупанты стянули живую силу в Херсонскую область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

С 18 по 21 января в населенные пункты Виноградово и Бриловка Херсонской области прибыло пополнение живой силы российских оккупационных войск.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 23 января.

По данным Генштаба, у личного состава оккупантов проблемы с экипировкой, в частности, они были вооружены только стрелковым оружием.

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Кроме того, средства индивидуальной защиты, такие как бронежилеты, имели только единицы, а военную технику не завозили.

Накануне Генштаб сообщал, что из-за больших потерь на захваченных территориях Херсонской области оккупанты переоборудуют детские сады под полевые госпитали.