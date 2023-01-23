Практически без бронежилетов и со стрелковым оружием. Оккупанты стянули новую живую силу в Херсонскую область — Генштаб

23 января, 07:15
Поделиться:
Оккупанты стянули живую силу в Херсонскую область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Оккупанты стянули живую силу в Херсонскую область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

С 18 по 21 января в населенные пункты Виноградово и Бриловка Херсонской области прибыло пополнение живой силы российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 23 января.

По данным Генштаба, у личного состава оккупантов проблемы с экипировкой, в частности, они были вооружены только стрелковым оружием.

Видео дня

Читайте также:
«Это очень кровавая война». Россия и Украина несут большие потери — Милли

Кроме того, средства индивидуальной защиты, такие как бронежилеты, имели только единицы, а военную технику не завозили.

Накануне Генштаб сообщал, что из-за больших потерь на захваченных территориях Херсонской области оккупанты переоборудуют детские сады под полевые госпитали.

https://www.youtube.com/watch?v=pgp-MaN7i3Q
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X