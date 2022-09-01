Оккупанты стягивают военную технику к Мелитополю 1 сентября, 11:02 31 августа колонна танков проследовала из Васильевки на Мелитополь (Фото:РИА Мелитополь)

Российские оккупанты со среды, 31 августа, стягивают свою военную технику в сторону захваченного Мелитополя.

Как сообщает РИА Мелитополь, вечером 31 августа в город проследовала колонна российских танков со стороны оккупированной Васильевки.

1 сентября местные жители наблюдали передвижение большой колонны РСЗО Град по тому же направлению.

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Тем временем на блокпосту в Васильевке, с самого утра скопились колонны машины на выезд из оккупированных территорий. Ни одну машину оккупанты не выпустили.

Утром 31 августа в захваченном Мелитополе заметили движение российской военной техники в сторону Херсона.

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