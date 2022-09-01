Оккупанты стягивают военную технику к Мелитополю
31 августа колонна танков проследовала из Васильевки на Мелитополь (Фото:РИА Мелитополь)
Российские оккупанты со среды, 31 августа, стягивают свою военную технику в сторону захваченного Мелитополя.
Как сообщает РИА Мелитополь, вечером 31 августа в город проследовала колонна российских танков со стороны оккупированной Васильевки.
1 сентября местные жители наблюдали передвижение большой колонны РСЗО Град по тому же направлению.
Тем временем на блокпосту в Васильевке, с самого утра скопились колонны машины на выезд из оккупированных территорий. Ни одну машину оккупанты не выпустили.
Утром 31 августа в захваченном Мелитополе заметили движение российской военной техники в сторону Херсона.
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