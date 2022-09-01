Оккупанты стягивают военную технику к Мелитополю

1 сентября, 11:02
Поделиться:
31 августа колонна танков проследовала из Васильевки на Мелитополь (Фото:РИА Мелитополь)

31 августа колонна танков проследовала из Васильевки на Мелитополь (Фото:РИА Мелитополь)

Российские оккупанты со среды, 31 августа, стягивают свою военную технику в сторону захваченного Мелитополя.

Как сообщает РИА Мелитополь, вечером 31 августа в город проследовала колонна российских танков со стороны оккупированной Васильевки.

1 сентября местные жители наблюдали передвижение большой колонны РСЗО Град по тому же направлению.

Видео дня

Читайте также:
«Сопротивление продолжается». В районе Мелитополя прогремело около десяти взрывов — мэр

Тем временем на блокпосту в Васильевке, с самого утра скопились колонны машины на выезд из оккупированных территорий. Ни одну машину оккупанты не выпустили.

https://www.youtube.com/embed/Zn9IT6OkdBI

Утром 31 августа в захваченном Мелитополе заметили движение российской военной техники в сторону Херсона.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Военная техника Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X