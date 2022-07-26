Большие колонны. Оккупанты стягивают тяжелое вооружение в сторону Херсона — мэр Мелитополя

26 июля, 10:21
25 июля через оккупированный Мелитополь прошло три больших колонны вражеской техники (Фото:РИА Мелитополь)

25 июля через оккупированный Мелитополь прошло три больших колонны вражеской техники (Фото:РИА Мелитополь)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что за последние три дня российские оккупанты активно перебрасывают военную технику через захваченные территории Украины.

В эфире телемарафона он рассказал, что 25 июля через Мелитополь прошли три большие колонны техники в сторону Херсона.

По словам Федорова, колонна насчитывала 100 единиц тяжелого вооружения.

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Он также отметил, что оккупанты не выпускают людей с временно оккупированных территорий региона, чтобы использовать их в качестве живого щита.

Накануне Федоров сообщал, что в связи с активными контрнаступательными действиями украинской армии на южном направлении войска РФ уже готовятся к возможному бегству из Мелитополя.

По его словам, российские оккупанты заявили, что заминировали всю городскую инфраструктуру, и намерены уничтожить ее при отступлении.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Военная техника Херсон Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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