Оккупанты стягивают технику в район Каховской ГЭС — депутат 14 сентября, 20:10 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты стягивают технику в район временно оккупированной Каховской ГЭС в Херсонской области.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

По его данным, оккупанты привезли более 100 единиц техники к Каховской ГЭС. Хлань заявил, что россияне хотят «щебнем засыпать шлюз».

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«Инженерное решение так себе, но пусть свозят — HIMARS наготове», — подытожил он.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что силы обороны Украины установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 квадратных км.

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