Оккупанты стягивают дополнительные системы ПВО к Харьковской области — Генштаб
Зенитно-ракетный комплекс Тор (Фото:Wikipedia)
По имеющейся информации, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, оккупанты перебрасывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК Тор в Харьковскую область.
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Об этом сообщает Генштаб.
Кроме того, в приграничных с Украиной районах Белгородской области для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.
На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.
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