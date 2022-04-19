Оккупанты стягивают дополнительные системы ПВО к Харьковской области — Генштаб 19 апреля, 08:06 Цей матеріал також доступний українською Зенитно-ракетный комплекс Тор (Фото:Wikipedia)

По имеющейся информации, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, оккупанты перебрасывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК Тор в Харьковскую область.



Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщает Генштаб.

Кроме того, в приграничных с Украиной районах Белгородской области для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

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На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.

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