Оккупанты пытаются нарастить войска в направлении Киева — Генштаб

18 марта, 13:17
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Генштаб сообщает, что оккупанты пытаются стянуть силы к Киеву (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщает, что оккупанты пытаются стянуть силы к Киеву (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пытаются принять меры для наращивания группировок войск в направлении Киева.

Об этом сообщает Генштаб.

По его информации, сделать это пытаются за счет перемещения неслаженных и небоеспособных подразделений из Центрального и Восточного военных округов.

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В Генштабе также отметили, что на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в деятельности оккупационных войск не зафиксировано.

Противник сосредоточился на фортификационном оборудовании занятых рубежей.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киев Война России против Украины

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