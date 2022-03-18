Оккупанты пытаются нарастить войска в направлении Киева — Генштаб
Генштаб сообщает, что оккупанты пытаются стянуть силы к Киеву (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты пытаются принять меры для наращивания группировок войск в направлении Киева.
Об этом сообщает Генштаб.
По его информации, сделать это пытаются за счет перемещения неслаженных и небоеспособных подразделений из Центрального и Восточного военных округов.
В Генштабе также отметили, что на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в деятельности оккупационных войск не зафиксировано.
Противник сосредоточился на фортификационном оборудовании занятых рубежей.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.