Оккупанты пытаются нарастить войска в направлении Киева — Генштаб 18 марта, 13:17 Цей матеріал також доступний українською Генштаб сообщает, что оккупанты пытаются стянуть силы к Киеву (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пытаются принять меры для наращивания группировок войск в направлении Киева.

Об этом сообщает Генштаб.

По его информации, сделать это пытаются за счет перемещения неслаженных и небоеспособных подразделений из Центрального и Восточного военных округов.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

В Генштабе также отметили, что на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в деятельности оккупационных войск не зафиксировано.

Противник сосредоточился на фортификационном оборудовании занятых рубежей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.