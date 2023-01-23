Ким объяснил, зачем оккупанты стягивают вооружение на Кинбурнскую косу 23 января, 12:00 Кинбурнская коса (Фото:author-tour)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупационные войска РФ стягивают на Кинбурнскую косу определенные виды вооружения, в частности, РСЗО.

В комментарии 24 каналу он заявил, что в нахождении оккупантов на Кинбурнской косе нет никакой военной задачи. Они остаются там, чтобы преследовать определенные цели, в частности, чтобы не дать Николаевской области присоединиться к «зерновому коридору». По словам Кима, россияне так демонстрируют, что контролируют этот проход.

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Кроме того, оккупанты пытаются беспокоить гражданское население и напоминать, что они здесь еще присутствуют, а также обстреливать дополнительный регион, потому что с военной точки зрения оккупанты ничего не могут сделать, добавил Ким.

Глава ОВА подчеркнул, что задача Украины — не дать оккупантам накопить оружие на Кинбурнской косе и «эта борьба продолжается постоянно».

В ноябре почти вся Николаевская область была деоккупирована. Однако под контролем врага оставалась Кинбурнская коса. Там расположены три населенных пункта, которые принадлежат Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

8 января представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что ни украинцы, ни россияне не имеют абсолютного контроля над Кинбурнской косой. Тогда она сказала, что это и есть линия фронта.