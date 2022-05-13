Оккупанты стягивают артиллерию в Брянскую область: готовят провокации — Генштаб 13 мая, 08:02 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты намерены нарастить провокационные обстрелы Черниговской области (Фото:Кадр видео YouTube)

На Северском направлении проходят мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.



Об этом сообщает Генштаб.

По имеющейся информации, оккупанты перебрасывают в приграничные районы Брянской области дополнительные подразделения артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.



Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.