Оккупанты стягивают артиллерию в Брянскую область: готовят провокации — Генштаб
Оккупанты намерены нарастить провокационные обстрелы Черниговской области (Фото:Кадр видео YouTube)
На Северском направлении проходят мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
Об этом сообщает Генштаб.
По имеющейся информации, оккупанты перебрасывают в приграничные районы Брянской области дополнительные подразделения артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.
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