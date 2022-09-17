Оккупанты строят укрепления в Луганской области и усиливают проверки местных — глава ОВА 17 сентября, 11:22 Российские оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Российские оккупанты строят укрепления в Луганской области и готовятся к обороне, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.



Также он отметил, что местные партизаны режут колеса автомобилям так называемой «народной милиции» и предположил, что, вероятно, гибель"генпрокурора ЛНР" — внутренние разборки среди "руководства" псевдореспублики.



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По словам Гайдая, ужесточились проверки местных жителей. В частности, оккупанты проверяют мобильные телефоны — ищут разные переписки и фотографии.



Кроме того, глава Луганской ОВА добавил, что захватчики опасаются деоккупации.

"Ее чувствуют и сами оккупанты и коллаборанты, некоторые убежали, а некоторые отсиживаются в селах у границы, потому что Россия их не пускает", - говорит Гайдай.



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